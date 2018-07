Turisté zažívají peklo. V oblíbené destinaci Čechů skončily v nemocnici desítky lidí

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Podle serveru Haberler Alanya se přitížilo lidem, kteří byli ubytováni v resortu Akropol Resort. Více než 70 z nich poté skončilo v nemocnici.

Přesná diagnóza zatím není známa, turistům se ale udělalo zle od žaludku, trpí bolestmi hlavy a břicha, zvrací a mají silné průjmy. Sami se domnívají, že se nejspíš otrávili z jídla.

Ve chvíli, kdy v hotelu epidemie vypukla, odváželo turisty do nemocnic několik desítek sanitek. Hosté tvrdí, že ačkoliv se hotel honosil čtyřmi hvězdičkami, hygiena v něm byla katastrofální.

Na hotel si nyní posvítí pracovníci hygieny, majitel se ale brání a tvrdí, že se lidé otrávili, když pili vodu z fontány. To ale podle mnohých není pravda.

"Není to pravda. Koupil maso po záruce, protože šetří, a přitom se sám vozí v luxusním autě. Teď se to snaží svalit na znečištěnou vodu z fontány, ale je to z kuřecího masa, "řekl slovenskému serveru Topky jeden z číšníků, který zná majitele hotelu Akropol Resort.