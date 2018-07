Rapper Prakash vraždil ve jménu IS, Turecko ho odmítlo vydat do Austrálie

Manévry, které nemají obdoby. Co by se dělo, kdyby zemřel český prezident?

Prakash je nejhledanější australský radikál, hlásí se k teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Žádost o vydání zamítl soudce Ismail Deniz. Rozhodl, že Prakash zůstane ve vazbě v Turecku a tam má být obviněn. Řízení podle australských zdrojů začne v září.

Podle australských úřadů se Prakash podílel na plánech teroristických útoků, jež měly být spáchány v Austrálii. Vyzýval také k atentátům na americké cíle. Při loňském soudním slyšení v Turecku Prakash na otázku, zda se cítí odpovědný za plány útoků, odpověděl: "Měl jsme s tím něco společného, ale nebyl jsem odpovědný na 100 procent."

Prakash žil v Melbourne. Vyznával buddhismus, než v roce 2012 konvertoval k islámu. O rok později odcestoval do Sýrie. Bývalý rapper z australského Melbourne se pak začal objevovat v náborových videonahrávkách IS a vybízel takzvané osamělé vlky k útokům. Australská vláda odhaduje, že do Sýrie odjelo na 110 australských občanů a připojilo se k IS.