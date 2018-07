Ochránci práv žádají, aby Irák prozradil počet věznic

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Podle organizace bývají tyto věznice často přeplněné a rodiny nejsou informovány o tom, kde se vězni nacházejí, napsala agentura AP.

V uplynulých letech irácké úřady podle agentury AP zadržely nebo uvěznily nejméně 19.000 lidí obviněných z vazeb na IS nebo jiných trestných činů souvisejících s terorismem.

HRW sídlící v New Yorku v dnes zveřejněné zprávě uvedla, že irácké národní bezpečnostní služby spravují věznici mimo jiné v Mosulu, někdejší baště teroristické organizace Islámský stát (IS) v Iráku. Zaměstnanci lidskoprávní organizace mohli toto zařízení navštívit 4. července; v té době tam bylo zadržováno 427 mužů podezřelých z napojení na IS.