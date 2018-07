Islámský stát byl zničen? Omyl, varuje expertka

Čtyři trojúhelníky smrti

Abdoová se nedávno vrátila z Iráku, kde jí několik zdrojů z tamních bezpečnostních složek potvrdilo, že IS se v některých částech země obnovuje. "Chaos v důsledku parlamentních voleb z 12. května - nerozhodný výsledek, včetně rozsáhlých obvinění z podvodů, a Íránem podporované skupiny pokoušející se uzavřít dohodu zajišťující jim kontrolu nad příští vládou - znovu pomáhá IS proniknout to iráckých komunit jako v letech 2014-2015, kdy skupina ovládala třetinu země," píše odbornice. Dodává, že toto jede proti převládajícímu názoru ve Washingtonu, že IS byl z Iráku vyhnán, který podporuje i Trump.

Expertka se odvolává na někdejšího iráckého bezpečnostního poradce Movafaka Rubajího, podle něhož existuje mnoho náznaků, že brzy dojde k obnově IS, což uvádějí i zprávy iráckých tajných služeb. Iráčany znepokojuje především skutečnost, že zbytky IS nyní tvoří místní, nikoliv zahraniční bojovníci, a tudíž není možné stimulovat jejich odchod ze země, vysvětluje Abdoová. Za klíčový faktor obnovy IS označuje schopnost skupiny hrát na nespokojenost veřejnosti v odlehlých sunnitských oblastech Iráku, kam se stáhli bojovníci organizace poté, co byli vyhnáni ze svých někdejších městských bašt.

Dalšími faktory, které posilují extremismus, jsou nedostatek autority státu, vládní korupce, která omezuje veřejné služby a slabost iráckých bezpečnostních složek, vyjmenovává expertka. Poukazuje, že na jihu Iráku sílí demonstrace kvůli nezaměstnanosti a nedostatečným dodávkám elektřiny, což poskytuje IS příležitost využít problémy obyvatel. Jeden z hlavních iráckých odborníků na IS, bezpečnostní poradce Hišám Hašímí, popsal strategii IS jako "čtyři trojúhelníky smrti" spočívající v ústupu militantů do hustě osídlených oblastí, které organizace kdysi ovládala, kde se mohou skrýt i bez podpory místních, vysvětluje Abdoová.

Prvním trojúhelníkem je pohoří Hamrin, odkud IS podniká útoky na základny iráckých bezpečnostních složek, přičemž tuto oblast skupina kontroluje nejvíce, uvádí odbornice. Vysvětluje, že druhý trojúhelník se nachází okolo Samarry, kde se IS sice nedaří proniknout do místní populace, ale oblast militanti využívají jako ústupovou oblast. Třetí trojúhelník leží mezi Bagdádem a Damaškem, kde IS unáší lidi, páchá pumové atentáty, narušuje obchod a krade zboží, poukazuje expertka. Doplňuje, že čtvrtý trojúhelník tvoří rozsáhlá poušť na hranicích s Jordánskem, Sýrií a Saúdskou Arábií.

Tyto lokality jsou zásadní pro pochopení obnovy zbytků IS, jejichž cílem je podněcovat chaos a podrývat křehkou důvěryhodnost iráckých bezpečnostních složek v očích běžných Iráčanů, odkazuje Abdoová na Hašímího závěry. Konstatuje, že toto se liší od strategie IS z let 2014-2015, kdy organizace obsazovala velká města, tudíž se alespoň prozatím stává spíše guerillou.

Frustrace místních roste

"Není těžké operovat s frustrací iráckých obyvatel. Žijí v bohaté zemi požehnané ropou, přesto rozsáhlé pašování z Kurdistánu na severu Iráku odvádí peníze, které by mohly putovat k centrální vládě," pokračuje expertka. Podotýká, že Iráčané, kteří v převážně sunnitských městech jako Mosul a Tikrít přišli v boji s IS o domov, se mohou vrátit, jen když uplatí převážně ši'íty ovládané úřady.

Nespokojenost s politikou Bagdádu dobře ukazuje výsledek nedávných voleb, podotýká Abdoová. Tvrdí, že ačkoliv oficiální čísla hovoří o účasti 44,5 %, mnoho spolehlivých zdrojů ji ujistilo, že skutečná účast se blížila jen 20 %. A ti, kteří se k volbám dostavili, nedostali to, co chtěli, poukazuje odbornice. Připomíná, že blok populistického ši'ítského klerika Muktady Sadra, který volby vyhrál s příslibem boje proti korupci, zlepšení ekonomiky a omezením vlivu Teheránu, ve skutečnosti vede jednání s každým, kdo mu zdánlivě dokáže zajistit moc - včetně Íránem podporované skupiny Fatah.

Irácký nejvyšší soud v červnu nařídil přepočítat hlasy poté, co vládní zpráva poukázala na závažná narušení voleb, avšak zmíněný bezpečnostní poradce Rubají věří, že nedostatek důvěry Iráčanů, že nová vláda bude odpovědnější než ta předchozí, jen nahrává IS, uvádí expertka. Zmiňuje Rubajího názor, že vojenská porážka skupiny v Mosulu a dalších velkých městech je jen jedna strana mince, která neřeší příčiny, proč se Iráčané k IS vůbec přidávali.

"Vyhlásili jsme vítězství nad Daéšem, ale jak vítězství definujete? Bylo to společenské vítězství? Ne. Politické vítězství? Ne...Výsledky voleb a jejich dopad podporují extremismus. Sadr změnil své postoje a pravidla hry," cituje Abdoová Rubajího. Podotýká, že Spojenými státy vedené síly pokračují v úderech na IS a Pentagon přiznal jen v rozmezí 9. až 15. července hned 14 náletů na příslušníky skupiny v Iráku a Sýrii.

Abdoová s odvoláním na mnoho iráckých expertů, kteří se bojí plánovaného omezení zahraniční vojenské přítomnosti v zemi, uvádí, že koaliční síly jsou nezbytné k souběžnému boji proti IS ve všech čtyřech výše zmíněných trojúhelnících. V opačném případě se iráčtí experti obávají že IS bude nadále sílit a Trumpovo ohlašování vítězství bude znít stále prázdněji, konstatuje odbornice.