Turecká policie zadržela 43 lidí, kteří byli údajně napojeni na Islámský stát

Velký přehled: Co vše nám už Evropská unie zakázala? Žárovky a máslo byl jen začátek

Informovala o tom dnes protiteroristická složka turecké policie, podle níž zatýkání při raziích v 15 různých domech se uskutečnilo už v pátek.

Zadrženy byly osoby pohybující se na internetových sociálních sítích, které byly v kontaktu s lidmi v "konfliktních zónách", tedy zemích, kde bují islamisticky motivované násilí, nebo kde zuří válka s účastí muslimských extremistů.

Turecké bezpečnostní složky pátrají po lidech podezřelých z napojení na IS po dvou sebevražedných atentátech z října 2015 v Ankaře, při nichž zahynulo přes 100 lidí. Šlo o nejhorší útok v moderních tureckých dějinách a odpovědnost za něj je připisována právě IS. Od té doby útočníci hlásící se k IS provedli v Turecku řadu dalších sebevražedných atentátů a teroristických akcí.