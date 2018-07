Izrael nesouhlasí s ruským návrhem o Íráncích v Sýrii

Ze zajetí do politiky? Do parlamentu v Mauretánii chce kandidovat bývalá otrokyně

V Izraeli dnes přijal ruskou delegaci vedenou ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem premiér Benjamin Netanjahu. Před zahájením jednání ale zároveň ocenil snahu prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa o udržení klidu na izraelsko-syrské hranici.

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se jednalo o ukončení protiteroristické operace v jižní Sýrii a o zajištění bezpečnosti na izraelské hranici.

Agentura Reuters citovala izraelského představitele, který řekl, že Izrael odmítl ruský návrh, aby se íránské síly působící v Sýrii jako spojenci tamního režimu držely 100 kilometrů od hranice na Golanech.

Izrael podle serveru The Times of Israel odmítl nabízený kompromis a nechce žádné vojenské zastoupení Íránců v Sýrii. Navíc požaduje, aby byly ze Sýrie staženy střely dlouhého doletu a uzavřeny dílny na výrobu zbraní. "Rusko má náležité možnosti to řešit, je to velmi silný hráč v Sýrii," sdělil zdroj po schůzce.

Izrael dlouhodobě požaduje stažení Íránců ze Sýrie vůbec, to Lavrov už v minulosti označil za nerealistický požadavek. "Ponecháváme naší armádě volné ruce a myslíme si, že stažení Íránců ze Sýrie musí zahrnout následující body: ze Sýrie budou staženy všechny zbraně s dlouhým doletem, bude zastavena výroba přesných zbraní, odstraněna strategická obrana a přechod mezi Sýrií a Libanonem využívaný k pašování zbraní bude uzavřen," řekl představitel po jednání.

Izrael prý stejně jako dosud nechce intervenovat ve vnitřních syrských záležitostech a nezaujímá žádné stanovisko k budoucímu osudu prezidenta Bašára Asada. "Nevměšujeme se ne proto, že nemáme názor na ty hrozné věci, které se tam dějí, ale protože jsme rozhodnuti nevměšovat se s výjimkou humanitárních věcí. Zdůrazňujeme, že Asad je odpovědný za to, že je hostitelem Íránců. Jestli jim dovolí, aby se v Sýrii vojensky etablovali proti nám a s cílem na nás útočit a zničit nás, učiníme to, co je pro naši obranu nutné," dodal zdroj.

Server deníku Haarec s odkazem na dalšího nejmenovaného představitele napsal, že Izrael požaduje, aby se z navrhované zóny stáhly všechny zbraně schopné tuto vzdálenost překonat.

O schůzku šéfa ruské diplomacie s izraelským premiérem podle Netanjahua požádal Putin. V ruské delegaci je kromě Lavrova také náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov.