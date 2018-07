Islámský stát udeřil na jihu Sýrie, 200 mrtvých při sérii útoků

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

K útokům, na nichž se podíleli čtyři sebevražední útočníci ve městě Suvajda a skupiny ozbrojenců, kteří napadli okolní vesnice, se přihlásil IS.

V provincii Suvajda, kde stejnojmenné město leží, jde o nejkrvavější útoky od začátku syrského konfliktu od roku 2011 a celkově jde o jednu z nejhorších bilancí násilí v rámci války v Sýrii.

Agentura Reuters s odkazem na sdělení šéfa zdravotnictví v provincii Suvajda napsala, že o život přišlo 215 lidí. V rozhovoru s AP mezitím místní zdravotník Hasan Umar uvedl, že dnešní útoky IS si vyžádaly životy 204 lidí a dalších 180 lidí bylo zraněno. Mezi mrtvými byli podle něj i civilisté, kteří se rozhodli před IS bránit své vesnice. SOHR uvedla, že o život přišlo 89 civilistů, 94 příslušníků místních milic a 45 členů IS.

Podle syrské státní tiskové agentury SANA bylo dnes ráno při sebevražedném útoku ve městě Suvajda zabito 38 lidí. Jeden ze sebevražedných útočníků přijel na motocyklu k tržišti na náměstí v Suvajdě a odpálil se v době ranního návalu u stánků.

zdroj: YouTube

Druhý útočník odpálil nálož na jiném náměstí. Další dva zastřelili policisté, než mohli nálože odpálit, upřesnila SANA. Původně agentura uváděla, že se oba zbylí útočníci odpálili ve chvíli, kdy je policisté začali stíhat.