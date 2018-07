Íránští vojáci jsou připraveni na střet s USA, pohrozil velitel revolučních gard

Stovky uprchlíků vtrhly z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Měli u sebe plamenomety

Trumpova vláda v květnu vypověděla jadernou dohodu s Íránem a vztahy mezi oběma zeměmi jsou opět krajně napjaté. Šéf Bílého domu v neděli teheránské vedení varoval před "následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo". Reagoval tak na slova íránského prezidenta Hasana Rúháního, že "Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek".

V úterý pak americký prezident svou rétoriku mírnil a zdůraznil, že Spojené státy jsou připraveny uzavřít s Íránem novou jadernou smlouvu náhradou za dřívější smluvní "katastrofu".

Rúhání ve středu poznamenal, že nemá zapotřebí komentovat Trumpovy "nesmyslné" výroky. Solejmání, který velí elitní jednotce Kuds, dnes prohlásil, že jeho povinností jakožto vojáka je reagovat.

"Jsme připraveni na střet s vámi," citoval generála server yjc.ir, který je propojen s íránskou státní televizí. Šéfa Bílého domu Solejmání označil za "hazardního hráče". Varoval, že pokud Trump začne válku, zničí vše, co má. "Vy víte, že tato válka zničí vše, co máte. Vy tuto válku začnete a my budeme těmi, kdo ji přivedou ke konci. Proto si musíte dávat pozor na urážení íránského lidu a prezidenta naší republiky," prohlásil Solejmání. "Znáte naši moc v regionu a naše schopnosti v asymetrické válce. Budeme konat a budeme pracovat," dodal velitel.