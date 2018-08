Islamisté zveřejnili děsivá videa. Japonec a Ital prosí o záchranu

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Japonský novinář Džumpei Jasuda a Ital Alessandro Sandrini se objevují na dvou různých videozáznamech, které se ale navzájem velmi podobají. Oba muži na nich klečí před zdí a mají na sobě oranžové kombinézy. Vedle nich stojí ozbrojenci celí v černém a s kuklou na hlavě.

Jasuda o sobě na 20vteřinovém videu tvrdí, že je Korejec, ale mluví japonsky. Uvádí, že nahrávka byla pořízena 25. července. Novinář si stěžuje, že je ve velmi špatné situaci, a prosí o co nejrychlejší záchranu. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na organizaci SITE, která monitoruje činnost extremistů.

Mluvčí japonské vlády vyjádřil přesvědčení, že muž z videonahrávky je skutečně japonský novinář na volné noze Jasuda. Bližší podrobnosti o krocích japonských úřadů na záchranu reportéra Suga odmítl sdělit.

Sandrini uvádí jiné datum pořízení videa, a sice 19. července. Říká, že je to jeho poslední žádost o osvobození směřovaná italské vládě. Italský rukojmí byl podle zpráv italských médií unesen v Turecku v říjnu 2016 a následně převezen do Sýrie. Údajně pochází z Brescie a je mu kolem 32 let, píše agentura AFP.

Jasudu zřejmě unesli bojovníci fronty An-Nusra na severu Sýrie v roce 2015. Loni se objevilo na internetu několik nahrávek, na nichž byl pravděpodobně Jasuda jako rukojmí zachycen. Jasuda začal působit jako reportér na Blízkém východě krátce po roce 2000. V roce 2004 byl zajat společně s dalšími třemi Japonci v Iráku, ale byl propuštěn, když jeho osvobození dojednali s únosci islámští duchovní.