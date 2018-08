Sýrie se vrací do stavu před občanskou válkou, tvrdí Izrael. Napětí na Golanech trvá

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

"Z našeho pohledu se situace vrací zpět do stavu, v jakém byla před občanskou válkou...existuje tam někdo odpovědný, koho oslovit, a rovněž centrálně řízená vláda," řekl dnes izraelské ministr vnitra Avigdor Lieberman novinářům. Na dotaz, zda se mohou Izraelci méně obávat ohledně vyhrocení situace na Golanských výšinách, dodal: "V to doufám. Myslím, že je to rovněž v zájmu Asada."

Izraelský rozhlas dnes bez dalších podrobností informoval, že Izrael usmrtil při nočním náletu v syrské části Golanských výšin sedm teroristů. Armáda letecký úder potvrdila, nicméně o obětech neinformovala.

Napětí v oblasti se vystupňovalo kvůli postupu syrské armády na jihozápadě Sýrie, kde v posledních třech týdnech syrský režim dobyl z rukou povstalců velkou část území. Syrskou armádu podporuje Rusko. Izrael znepokojuje přítomnost syrské armády poblíž hranic a obává se také blízkosti jemu nepřátelských íránských jednotek.

Dvě třetiny Golanských výšin okupuje Izrael, který je obsadil během dvou válek v roce 1967 a v roce 1973. Roku 1981 je v rozporu s rezolucemi OSN anektoval. Východ Golan je syrský a na části Golan je nárazníkové pásmo kontrolované silami OSN UNDOF.

Jak dnes informovala agentura Interfax, Moskva kvůli zmírnění napětí rozmístí na Golanských výšinách příslušníky vojenské policie. V oblasti bude zřízeno osm pozorovacích stanovišť, která mají zabránit případným provokacím.