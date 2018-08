V Pásmu Gazy jedná vedení Hamásu. Izrael ve střehu, Netanjahu mimořádně svolal vládu

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Sálih Arúrí pobýval v exilu osm let. Do Pásma dorazil v noci na dnešek z Egypta, který se snaží o dohodu mezi Hamásem a palestinskou stranou Fatah a o příměří mezi Hamásem a Izraelem.

V Káhiře před několika dny jednal také blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov, který označil rozhovory za "pozitivní" a vyjádřil naději ohledně příměří mezi Izraelem a Palestinci.

Hnutí Hamás dnes uvedlo, že jde o první jednání celého jeho politického vedení po dlouhé době v Gaze a že dostalo záruky od Izraele stran Arúrího bezpečnosti. Izraelská vláda totiž považuje tohoto stoupence tvrdé linie za zločince a viní ho z řady útoky proti Izraeli.

Nynější jednání zprostředkovaná Egyptem mají uklidnit situaci v Pásmu Gazy, na jehož hranicích si protesty proti Izraeli vyžádaly od konce března životy na 155 Palestinců a jednoho izraelského vojáka. Protesty vypukly v souvislosti se 70. výročím založení státu Izrael jako demonstrace za právo Palestinců vrátit se na území, která kdysi obývali.

Jednání v Káhiře se účastnili také zástupci strany Fatah, která vládne na Západním břehu Jordánu a která se snaží Hamás přesvědčit, aby ji předal administrativní kontrolu nad Pásmem Gazy. Podle deníku The Jerusalem Post ale není jasné, zda se zástupci znesvářených palestinských stran v Káhiře setkali. Podle nepotvrzených zpráv některých arabských médií by jejich delegace měly opět jet do Káhiry o víkendu.

Hamás a Fatah podepsaly loni v říjnu v Káhiře dohodu o politickém usmíření, kterou se ale zatím nepodařilo uvést do praxe.