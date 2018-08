Bin Ládin byl hodný, stydím se za něj, říká matka nejznámějšího teroristy světa

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Mladá dívka chtěla útočit v Londýně, dostala 13 let

Členové bin Ládinovy rodiny v rozhovoru uvedli, že Usámu naposledy viděli v roce 1999 v Afghánistánu, tedy dva roky před bezprecedentními teroristickými útoky v USA. V té době už byl mezinárodně hledaným teroristou, do Afghánistánu nicméně přijel už v osmdesátých letech, aby bojoval proti sovětské invazi.

"Byli jsme velmi zarmouceni. Nechtěla jsem, aby se tohle stalo. Proč vše jen tak zahodil?" odpověděla matka (narozená jako Alíja Ghánimová a provdaná jako Hamída Attásová) na otázku, jak se cítila, když se dozvěděla, že se z jejího syna stal džihádista. Muslimské bratrstvo, s jehož členy bin Ládin během studia udržoval kontakt, přitom označila za kult.

Jako dítě se podle své matky bin Ládin dobře učil, byl plachý a hodný. Změnil se podle ní až na vysoké škole v Džiddě, kde studoval ekonomii. "Stal se z něj jiný muž," uvedla s tím, že se na univerzitě setkal s lidmi, kteří mu "vymyli mozek". Jmenovala přitom Abdalláha Azzáma, člena Muslimského bratrstva, který byl vyhoštěn ze Saúdské Arábie a později se stal poradcem bin Ládina.

Bin Ládinovi jsou nadále jednou z nejvlivnějších rodin v Saúdské Arábii; jmění získali zejména podnikáním ve stavebnictví.

Bin Ládinův biologický otec, stavební magnát Muhammad bin Ládin se s jeho matkou rozvedl tři roky poté, co se Usáma narodil; s následujícími manželkami měl pak dohromady 54 dětí. Usámu vychovával druhý manžel jeho matky Muhammad Attás.

Při rozhovoru s Hamídou Attásovou, která je původem Syřanka a podle listu The Guardian jí je přes 70 let, byli přítomni také dva bratři bin Ládina - Hasan a Ahmad.

Nejprve hovořili o vztahu ke svému bratrovi poté, co odjel v 80. letech bojovat do Afghánistánu. "Zprvu ho každý, kdo ho potkal, respektoval. Na začátku jsme na něj byli velmi pyšní; i saúdská vláda se k němu chovala s úctou a respektem. Pak ale přišel Usáma mudžáhid," řekl Hasan. Následovalo dlouhé ticho a Hasan poté vyprávěl o tom, jak se z jeho hluboce věřícího bratra stal mezinárodně hledaný terorista. "Jsem na něj velmi pyšný v tom smyslu, že byl můj starší bratr... hodně mě toho naučil. Myslím, že na něj ale nejsem pyšný jako na muže. Byl známý po celém světě a bylo to úplně k ničemu," uvedl Hasan.

"Od nejmladšího po nejstaršího (člena rodiny) jsme se za něj styděli. Věděli jsme, že si všichni poneseme strašné následky. Celá naše rodina se ze zahraničí vrátila do Saúdské Arábie," řekl Ahmad, když vzpomínal, jak se dozvěděl o útocích z 11. září. Dodal přitom, že jeho matka podobně jako jiné matky svého syna nehodnotí objektivně a za jeho radikalizaci viní především jeho okolí. "Milovala ho natolik, že ho odmítá vinit a místo toho viní jeho okolí. Znala pouze hodného chlapce, jako my všichni. Nikdy ho nepoznala jako džihádistu," řekl.

Od roku 1988 vedl Usáma bin Ládin teroristickou síť Al-Káida. USA na něj vydaly mezinárodní zatykač v listopadu 1998 a později za jeho dopadení vypsal Washington odměnu 50 milionů dolarů. Od útoků v září 2001 byl až do své smrti o deset let později nejhledanějším teroristou světa. Vytáhlý, vousatý muž byl viněn z řady útoků po celém světě již od roku 1998. A stejně dlouho se jej pokoušely polapit západní bezpečnostní složky. Narodil 10. března 1957 a zabit byl 2. května 2011 při akci speciálního amerického komanda v Abbottábádu poblíž pákistánské metropole Islámábádu.