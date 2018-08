České vojáky zabil 18letý Afghánec, výbuch ničil zdi

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi.

Trojice Čechů zemřela během ranní pěší hlídky nedaleko základny v Bagrámu, když se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný útočník. "Po útoku na místo dorazily čtyři vrtulníky, z toho dva záchranářské. Dva další hlídkovaly ve vzduchu," řekl NYT šéf bezpečnostních operací provincie Parván.

Těla tří vojáků, kteří dnes zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, přepraví do Česka armádní speciál ve středu. Příletu se má zúčastnit prezident Miloš Zeman. Novinářům to řekl zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner, který současně zveřejnil jména zabitých. Byli jimi šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let.

Podle Vernera byli členy čtvrté brigády rychlého nasazení, konkrétně ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře a přes své mládí nebyli nezkušenými vojáky. "Vojáci byli zkušení minimálně i tím, že v misi jsou řadu měsíců. Tyto úkoly pro ně nebyly nové, nešli do neznámého terénu. Někdy se situace prostě seběhne tak, že nejsme schopni reagovat," uvedl generál.