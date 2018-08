Spolčení s ďáblem? Saúdové platí Al-Káidě za boj v Jemenu, USA o tom dobře vědí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rijád - Mezinárodní koalice v čele Saúdskou Arábií, která se od roku 2015 zapojila do války v Jemenu, využívá teroristy z Al-Káida. Některé z nich rekrutuje do svých oddílů pro boj proti šíitským povstalcům a platí jim i za to, že opustí ovládané území. Podle agentury AP o těchto praktikách dobře vědí i někteří američtí činitelé.