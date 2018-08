Němka a Francouz dostali v Iráku doživotí, dle soudu byli členy IS

Dáváte jídlo nebo maso do mrazáku? Vědci mají pádné argumenty, proč to nedělat

Oba odsouzení se mohou proti dnešnímu rozsudku odvolat. Agentura AFP podotkla, že doživotní trest se podle iráckých zákonů rovná 20 rokům vězení.

"Podepsal jsem doznání v arabštině, aniž bych věděl, co bylo obsahem," řekl dnes u soudu Gueboudj ohledně dřívější výpovědi vyšetřovatelům. "Nikdy bych neopustil Francii, kdyby se můj prvorozený syn Nabil nedostal do Sýrie. Chtěl jsem jej přesvědčit, aby se s námi vrátil do Francie," vypověděl muž, kterému je přes 50 a který byl v Iráku zatčen, když se vydal se svou ženou a dětmi nejdříve do Turecka a následně do Sýrie.

Hermannová podle své výpovědi dospěla do Iráku stejnou cestou. Uvedla, že v Sýrii ji zavrhl manžel a bojovník IS, načež se vydala do Iráku, "aby utekla lidem z IS". Advokát mladé ženy poukazoval na neplnoletost své klientky v čase posuzovaných skutků a sňatek s bojovníkem IS měl podle něj blíže ke "znásilnění spáchanému ozbrojenou skupinou" než k uvědomělému rozhodnutí dospělé osoby.

V Iráku jsou trestně stíhány stovky lidí podezřelých z příslušnosti k IS, které byly zadrženy při postupném pádu místních bašt islamistické sítě. Mezi nimi jsou i stovky cizinců. Už asi 20 žen ze zahraničí, včetně občanek Turecka, Německa a Ázerbájdžánu, si vyslechla rozsudek s trestem smrti.