Vědce Azbara zavraždil Mossad? Jeho smrt je dobrá věc, prohlásil izraelský ministr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Damašek/Jeruzalém - Vědeckého ředitele syrské vojenské agentury odpovídající za chemický program Azíze Azbara dala zřejmě zavraždit izraelská tajná služba Mossad. Píše to list The New York Times.