Izrael zaútočil na Pásmo Gazy, zahynuli dva členové Hamásu

Zpráva o útoku přišla v době, kdy se Egypt a OSN snaží ukončit násilí, které se hlavně u hranice Pásma Gazy odehrává od konce března.

Egypt prosazuje, aby základem dohody bylo usmíření Hamásu s konkurenčním Fatahem, výměna palestinských vězňů a těl padlých izraelských vojáků a také dlouhodobé příměří, jež by mělo být sjednáno na pět až sedm let.

Smíření Hamásu a Fatahu je podmínkou pro sestavení společné vlády, která by řídila obě palestinská území, Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy.

Izrael by mělzlepšit ekonomickou situaci v Pásmu Gazy už nyní, kdy ještě není příměří sjednáno. Hamás by za to měl vydat ostatky vojáků a také dva živé izraelské civilisty. S tímto návrhem ale podle izraelského tisku vysocí izraelští politici nesouhlasí.