Status usedlíka? Británie zveřejnila podmínky pro občany EU a kritizovala Brusel

Program registrací usedlíků bude postupně spuštěn později v letošním roce a lidé budou moci žádost podat přes aplikaci v mobilech či tabletech s operačním systémem Android, fungovat ale nebude na mobilních zařízeních společnosti Apple.

Podání žádosti bude zpoplatněné. Dospělý zaplatí 65 liber (1900 korun), dítě polovinu. Unijní občané po registraci získají identifikační číslo, ne ale ve formě fyzického občanského průkazu. Toto číslo bude třeba pro veřejné služby, účasti na zdravotním pojištění či v zaměstnání.

Žadatelé o usedlický status budou muset britským úřadům předložit pasy, případně občanské průkazy a digitální fotografii. Ministerstvo vnitra následně přes různé rejstříky automaticky ověří, zda daný člověk v Británii skutečně žije. Lidem, kterým soudy uložili vězení delší než 12 měsíců, hrozí, že jejich žádost bude zamítnuta.

Rodiče pečující na plný úvazek o dítě či o své příbuzné, důchodci a studenti získají status usedlíka bez doložení příjmů. Občané Irské republiky nebudou muset o status usedlíka žádat, pokud ale mají manžela či manželku z neunijní země, budou chtít úřady doklad, že v Británii žijí.

Britský ministr vnitra Sajid Javid dnes obvinil EU, že se dostatečně nezabývá právy britských občanů, kteří budou žít v zemích EU po brexitu.

V členských státech unie žije asi 1,3 milionu Britů. Představitelka organizace British in Europe (Britové v Evropě) Jane Goldingová zdůraznila, že Britové žijící v EU si nepřejí, aby měli po brexitu takzvaný status usedlíka, tedy stejný, jako budou mít unijní občané v Británii. Status má unijním občanům zajistit stejná práva jako před brexitem, například co se týká lékařské péče, práce nebo studia. Sedmadvacítka by podle Goldingové měla spíše "vyladit stávající systém".