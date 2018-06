V Německu roste napětí: Seehofer otevřeně vyhrožuje Merkelové

Aktualizováno 23.6.2018, 16:08 — Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Berlín – Napětí v Německu by se dalo krájet. Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer varoval kancléřku Angelu Merkelovou, aby ho nevyhazovala z postu ministra vnitra. Pokud je s jeho prací nespokojená, měla by Merkelová podle Seehofera rozpustit vládnoucí velkou koalici. Píše to server deníku Deutsche Welle.