Macron alkoholik? Salvini se ostře pustil do Francie

Reagoval tak na čtvrteční Macronovy výroky o tom, že se populismus šíří po Evropě jako malomocenství. Ačkoli hlava francouzského státu nikoho konkrétního nejmenovala, média i italští politici vztáhli jeho slova na protiimigrační politiku nové italské vlády.

"On, který umístil policii ve Ventimiglii (francouzsko-italský hraniční přechod), by se neměl navážet do Itálie," řekl podle agentury ANSA Salvini na shromáždění svých stoupenců u města Massa Carrara. "Měl by nám dát (telefonní) číslo svého přístavního úřadu a dalších deset lodí s migranty může zamířit do Marseille," dodal Salvini, který je šéfem protiimigrační strany Liga a místopředsedou italské vlády.

Macron ve čtvrtek během návštěvy Bretaně řekl, že by se proti populismu šířícím se jak epidemie mělo bojovat co nejtvrdším způsobem, místo aby se kritizovala činnost proevropských vlád. Francouzský prezident zároveň vyzval média, aby více dotírala na ty, "kteří nenávidí Evropu", místo aby útočila na něho.

Macron hovořil o šířící se lepře, návratu nacionalismu, úsilí o opětovné uzavření hranic a o těch, kteří zrazují principy azylového práva.