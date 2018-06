Seehofer se brání. Popírá, že by dal Merkelové ultimátum

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

V rozhovoru poskytnutém dnešnímu vydání Passauer Neue Presse (PNP) uvedl, že kancléřka si sama vyžádala dva týdny na vyřešení sporu, který uvrhl německou vládu do hluboké krize. Podle informací agentur DPA a také Reuters uspořádá Seehoferova CSU 1. července jednání, na kterém zhodnotí, čeho Merkelová na summitu EU k migraci dosáhla.

"Nesmysl! Neexistuje žádné ultimátum. Kancléřka frakci CDU/CSU ve Spolkovém sněmu požádala, abychom jí dali dva týdny," řekl listu PNP ministr, který je zároveň předsedou bavorské CSU, sesterské strany kancléřčiny CDU. "Předsednictvo CSU se rozhodlo, že patří k bontonu, abychom takovou kancléřčinu žádost vyslyšeli," dodal Seehofer. Lhůtu na nalezení evropského řešení migrační otázky do začátku července si tedy podle něj Merkelové stanovila sama.

Řešení na evropské úrovni hodlá Merkelová hledat mimo jiné na nedělním minisummitu v Bruselu, kterého by se podle dosavadních informací kromě ní měli zúčastnit mimo jiné představitelé Rakouska, Francie a jihoevropských zemí. Mluvčí německé vlády dnes uvedla, že schůzka bude příležitostí zjistit, "co by bylo možné na dvoustranné a mnohostranné úrovni".