Salvini sestřelí Merkelovou? Do roka se rozhodne, zda je Evropa stále jednotná

Podle Salviniho budou klíčové volby do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu, a vyjednávání o budoucím rozpočtu Evropské unie.

Dále řekl, že Itálie už nemůže přijmout více žadatelů o azyl. "Už nemůžeme přijmout ani jednoho, ba právě naopak - rádi bychom jich pár předali," zhodnotil předseda protiimigrační Ligy možnost, že by Německo začalo z hranic vracet běžence.

Salvini si uvědomuje, že by to mohlo vést k pádu vlády Merkelové, ale dodal, že si nic takového nepřeje, "třebaže jsme si velmi vzdálení, a to nejen v otázce migrace".

Podle Salviniho by měla Francie přestat Itálii přestat "poučovat". K rozepři došlo poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval rozhodnutí Říma nevpouštět do svých přístavů lodě zahraničních nevládních organizací s migranty.

"Neodpovídá našemu stylu podepisovat návrhy sepsané v jiných zemích a rozeslané e-mailem," komentoval Salvini společný rozpočet eurozóny, na němž se v úterý dohodla Merkelová s Macronem.