Invaze uprchlíků: U Španělska zachráněno 569 migrantů, část doplula až na Kanáry

Z 16 člunů v Gibraltarském průlivu bylo na záchranná plavidla přijato 264 osob, které pak vystoupily v andaluských přístavech Tarifa a Barbate. Dalších 176 lidí bylo zachráněno ve Středozemním moři mezi jižním pobřežím Španělska a Marokem a 129 v Atlantickém oceánu u ostrova Gran Canaria. Na twitteru o tom informovala španělská organizace Salvamento maritimo.

Před šesti dny se Španělsko uvolilo přijmout ve Valencii loď Aqvarius s 629 migranty zachráněnými u libyjského pobřeží. Její přistání ve svých přístavech odmítaly Itálie a Malta a na lodi hrozila kritická humanitární situace.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (OIM) od letošního 1. ledna do 20. června do Španělska dorazilo 12.155 migrantů. Během tohoto období při pokusu dostat se na španělské pobřeží zahynulo 292 běženců. Celkově pak ve Středozemním moři přišlo od začátku roku o život 960 lidí snažících se doplout do Evropy.