Macron rázně: Finanční sankce na země EU odmítající azylanty. Eskaluje spor v Německu

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

"Jsem osobně pro mechanismus, který by toto bral v úvahu," uvedl Macron na otázku na možné finanční sankce s tím, že "nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace".

"Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace," řekl dále francouzský prezident na tiskové konferenci se Sánchezem.

Za svůj návrh si vysloužil Macron kritiku od českého premiéra Andreje Babiše. Jiným svým vyjádřením popudil italské politiky. Řekl, že Evropa "nezažívá migrační krizi stejných rozměrů jako v roce 2015". "Země jako Itálie nečelí zdaleka tak velkému migračnímu tlaku jako loni... Krize, kterou nyní v Evropě zažíváme, je krizí politickou," prohlásil Macron.

"Itálie čelí mimořádné situaci v oblasti migrace, kterou živí i Francie tím, že odmítá lidi na hranici," reagoval vicepremiér z Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi di Maio s tím, že Macron dokázal, že je "zcela mimo realitu".

Italský ministr vnitra Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga označil Macrona za "arogantního" a vyzval ho, aby místo urážení Itálie prokázal velkorysost a otevřel francouzské přístavy a pustil migranty i přes francouzsko-italský hraniční přechod Ventimiglia.

zdroj: YouTube

Podle Macrona se Francie a Španělsko shodují na vytvoření "uzavřených středisek na evropské půdě" pro migranty. Tato střediska by odpovídala standardům Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a byla by ustavena z unijních prostředků.

Nápad na vytvoření středisek na evropské půdě je v přímém rozporu s tím, co v uplynulých dnech požadovali jiní evropští politici. Ve čtvrtek na summitu zemí visegrádské čtyřky v Budapešti vyzval k vytváření středisek v severní Africe český premiér Andrej Babiš. Dánský premiér Lars Lökke Rasmussen a rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes německému listu Bild řekli, že pracují s některými dalšími státy na vzniku "ochranných zón" pro uprchlíky mimo území EU.

V rozhovoru poskytnutém německým novinám skupiny Funke se pro střediska mimo území EU vyslovil také předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Uvedl, že by si jich několik dokázal představit i na Balkáně, například v Albánii či Makedonii.

Den před konáním minisummitu v Bruselu, na kterém chce německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) s představiteli některých zemí EU hledat společné řešení migrační otázky, zopakoval německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU), že nehodlá ve sporu s kancléřkou ustoupit.

"Pokud summit EU nepřinese žádné účinné řešení, budou migranti, kteří se už registrovali v jiné zemi EU, odmítáni," uvedl Seehofer v rozhovoru s listem Süddeutsche Zeitung.

Tento krok přitom podle něj rozhodně nebude jen symbolický. "Jde o to, abychom mohli odmítat (migranty na hranici) efektivně," řekl Seehofer s tím, že toho lze dosáhnout jedině pomocí dočasných kontrol na hraničních přechodech.

Za "krajně neobvyklé" označil Seehofer upozornění, kterého se mu tento týden dostalo z Berlína, že podle německé ústavy musí ministři respektovat politické mantinely dané předsedou vlády. "To si nenecháme líbit," řekl Seehofer. Neuposlechnutí vůle kancléřky by přitom mohlo podle pozorovatelů vést až k pádu vlády.

Seehofera dnes před možností, že by jej Merkelová mohla z funkce odvolat, znovu varoval také respektovaný člen kancléřčiny CDU a předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. "Pokud by v této otázce ministr rozhodl jinak než kancléřka, neměla by z vážnosti svého úřadu žádnou jinou možnost," uvedl. Podle Schäubleho jsou ale Merkelová i Seehofer "natolik chytří", že věc tak daleko nenechají zajít a najdou kompromis, který zachrání tvář jim oběma.

Na Seehofera se kvůli sporu snáší kritika nejen z opozičních lavic, ale i od dalšího koaličního partnera - sociální demokracie, která se postavila na stranu kancléřky. Předsedkyně SPD Andrea Nahlesová dnes ministra vnitra označila za "nebezpečí pro Evropu".

Předsedkyně SPD je přesvědčená, že CSU vyhrotila debatu o migraci jen proto, aby před bavorskými zemskými volbami na podzim získala zpět přízeň voličů, o které přišla ve prospěch protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Hlasy podle ní ale chtějí získat "na úkor uprchlíků a s Německem jako rukojmím".