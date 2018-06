Itálie navrhla rázné řešení migrace. Bude protiuprchlické Česko potrestáno?

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Dohoda podle německé kancléřky Angely Merkelové bude složitá. "Druhotné přesuny migrantů uvnitř unie by do nalezení shody mezi státy EU mohla řešit dvoustranná či třístranná ujednání mezi nimi," míní šéfka německé vlády.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, s nímž se Merkelová sešla už v úterý, krizi označil za politickou. Evropa podle něj musí zůstat věrná svým hodnotám individuálních lidských práv a právě na nich založit řešení.

zdroj: YouTube

Migrační téma nabývá v unii a v členských zemích opět na důležitosti přesto, že podle statistik přichází nyní do Evropy migrantů výrazně méně než v letech 2014 či 2015, kdy krize vrcholila. V nové politické atmosféře rok před volbami do europarlamentu se už ozývají hlasy, podle kterých by krach pokusů o dohodu na unijní úrovni mohl ohrozit celý evropský projekt.

Macron dnes uvedl, že je třeba najít způsob, jak omezit pohyby migrantů mezi zeměmi EU, ale i jejich příchody do unie. "Ke snížení této zátěže potřebujeme lepší organizaci," poznamenal s tím, že krizi nyní představují právě následné přesuny migrantů mezi zeměmi bloku.

Italský premiér Giuseppe Conte představil dokument s názvem Evropská víceúrovňová strategie pro migraci. "Každý stát si stanoví vstupní kvóty pro ekonomické migranty," stojí v dokumentu. Podle agentury DPA tím má Itálie na mysli lidi, kteří nemají nárok na udělení azylu. "Je to princip, který musí být respektován, musí být ale poskytnuta i přiměřená finanční protiopatření vůči státům, které nenabízejí přijetí uprchlíků," píše se v italském návrhu.

Z dokumentu vyplývá, že Itálie chce docílit změny takzvaného dublinského systému, podle kterého je za zpracování žádosti o azyl zodpovědná ta země, do které migrant vstoupí nejdříve. "Kdo se vylodí v Itálii, vylodí se v Evropě," stojí v textu dokumentu. Členské státy by podle něj měly mít "společnou zodpovědnost" za migranty zachráněné na moři. "Povinnost záchrany se nesmí stát povinností zpracovat žádosti (o azyl) za všechny," píše se dále v textu s tím, že je "v sázce" je budoucnost schengenského prostoru bez hraničních kontrol.

Italský dokument dále vyzývá ke vzniku "mezinárodních ochranných středisek" v tranzitních zemích, ve kterých by se posuzovaly žádosti o azyl a nabízela možnost dobrovolné repatriace. Zintenzivnit by se měla spolupráce především s Libyí a Nigerem, s jejichž pomocí se podle dokumentu podařilo letos zabránit v příchodu 80 procent migrantů. Na území EU azylová střediska pro zachráněné migranty nemohou vznikat jen v Itálii a Španělsku, stojí dál v textu.

Minisummit 16 států EU svolal na dnešní odpoledne do Bruselu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Česká republika se spolu s dalšími státy V4 rozhodla neúčastnit. Už ve čtvrtek se totiž v Bruselu koná řádný červnový summit EU, kde bude migrace jedním z klíčových témat. Summit jako obvykle svolává předseda Evropské rady Donald Tusk, který také v těchto dnech objíždí hlavní města EU v sérii přípravných jednání.