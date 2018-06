Němci jsou nabroušení na Merkelovou. Posiluje protiuprchlická AfD, ukázal průzkum

Krize německé vlády, kterou vyvolal spor mezi kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) a ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) o řešení migrační otázky, se zřejmě začíná projevovat i na podpoře konzervativní unie.

Zatímco v průzkumu z minulého týdne by CDU/CSU podpořilo ještě 33 procent respondentů, tento týden to bylo už o dva procentní body méně. Třetí vládní strana, sociální demokracie (SPD), by dostala v případných volbách stejně jako před týdnem 18 procent hlasů. Současná vládní koalice by tak nezískala ani polovinu hlasů.

Současná vládaní krize zjevně posílila Alternativu pro Německo (AfD). Volilo by ji 16 procent respondentů, tedy jen o dva procentní body méně než sociální demokraty.

Do parlamentu by se znovu dostali také zelení (12 procent), svobodní demokraté z FDP (devět procent) a Levice (deset procent).