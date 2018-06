Evropa bude ochromena hordou uprchlíků? To je fikce. Migranti pracují, sociální systém nezatíží, zní z Británie

Miliband píše, že se i když lodě Aquarius, Lifeline a další záchranné lodě nepokoušejí zakotvit v britských přístavech, neměl by Londýn problémy přehlížet. „Neděje se to v Británii a zastánci brexitu mohou tvrdit, že Británie brzy nebude vůbec součástí politické unie, která se s nimi musí vypořádat. Brexit však nezmění naši geografii ani mezinárodní právní odpovědnost států vůči uprchlíkům a migrantům,“ zdůrazňuje ve svém komentáři.

Poukazuje na summit EU o migraci a na to, že je i v britském zájmu, aby EU našla řešení. Povinností Británie podle něj je učinit správnou věc – rétoricky i prakticky. „Rekordní počet lidí utíká kvůli konfliktům a pronásledování. A rekordní počty míří do relativně chudých zemí, jako je Bangladéš, Uganda a naposledy i Kolumbie. Myšlenka, že nejbohatší části světa - Evropa, USA - budou ochromeny hordou uprchlíků, je fikce. Ale reaktivní, roztříštěná, nehumánní politika může způsobit politickou krizi a to je to, s čím se musíme vypořádat,“ myslí si bývalý britský ministr zahraničí.

„Mimo EU nemůže Británie přispět k celoevropským diskusím o tom, jak to nejlépe udělat. Ale i mimo Evropu by Británie měla dělat správnou věc - a to nejen ve vztahu k občanům EU ve Velké Británii,“ vzkazuje současnému vedení země.

Prvním bodem je podle něj přesídlení uprchlíků. „Podle agentury OSN pro uprchlíky je v třetích zemích 1,2 milionu obzvláště zranitelných uprchlíků, kteří potřebují přesídlit, protože země, do kterých utekli, nedokážou uspokojit jejich základní potřeby, jako je například lékařská péče. Toto organizované a plánované přemisťování uprchlíků ve vhodném měřítku je onou dlouho chybějící součástí migračního systému evropských zemí. Spojené státy, dlouho standardní partner při přesidlování, už je taky nevítá,“ zdůrazňuje.

Vlády, včetně Británie, pak podle něj potřebují rychlý a přesto důkladný systém zpracování žádostí o azyl. „Musí také sdílet odpovědnost: je nespravedlivé a krátkozraké očekávat, že Itálie, Řecko a Španělsko ponesou výhradní odpovědnost za nově příchozí, a to prostě kvůli své poloze na pobřeží Středozemního moře. Ti, kteří splňují podmínky ochrany, potřebují efektivní integraci do svých nových domovů. Ti, kteří to nesplňují, by se pak bezpečně měli vrátit domů,“ píše pro The Guardian.

Ideální by podle něj bylo stanovení jakéhosi standardu pro integraci uprchlíků v Evropě. „Je možné poučit se z desetiletí zkušeností s integrací uprchlíků v USA - včetně významu spolupráce se soukromým sektorem, aby uprchlíci dostali práci. V USA uprchlíci platí na daních více, než dostávají v dávkách. A vykazují vyšší míru podnikatelské formace než hostitelská populace,“ zdůrazňuje.

Británie by podle měla dál pomáhat a podílet se na řešení příčin migrační krize – a to od Sýrie až po Jižní Súdán. „Útěk od světových problémů nezpůsobí to, že problémy zmizí. To je falešné lákadlo izolacionistů a nativistů. Bez ohledu na to, že takovýto přístup odmítání odpovědnosti nemůže v propojeném světě fungovat,“ varuje.

„Záchranné lodě možná nekotví v britských přístavech, ale lidé na palubě, z nichž mnozí jsou zranitelní a traumatizovaní, jsou naší společnou odpovědností. Plánovaná, dobře řízená humanistická migrační politika je pro EU správná a je správná pro Británii,“ ymslí si bývalý šéf britské diplomacie.