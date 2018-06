Imigrační systém USA nevpustil do země Javiera Solanu, bývalého šéfa NATO

Madrid - Exšéf diplomacie Evropské unie a někdejší generální tajemník NATO Javier Solana nedostal povolení pro vstup do Spojených států, protože před několika lety navštívil Írán. V USA se chtěl zúčastnit akce washingtonského institutu Brookings. Španělé nepotřebují do Spojených států vízum, do země je ale nemusí vpustit imigrační úředník.