Nová naděje na obzoru. Bude digitalizace spásou?

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Ačkoliv se Rumunům zřejmě nepodaří dohnat západní země, pokud jde o environmentální politiku, jistou naději jim slibují nové technologie, které se ukazují jako schopné podpořit výrobu nízkouhlíkových energií s minimálními dopady na životní prostředí.

Ty by kromě výroby ekologicky šetrné elektřiny mohly podpořit i hospodářský růst. I toto je jedním z důvodů, proč by klimatická a energetická politika EU měla brát ohled i na jiné země, které ji nejsou schopné plnit, ale aspoň se o to snaží.

Na výše uvedeném se shodli vedoucí pracovníci energetického průmyslu na sedmé každoroční "Romanian Energy Day" konferenci, která proběhla ve dnech 5. - 6. června v Bruselu. Tématem byla bezpečnost v oblasti regionální výroby energií v kontextu evropského vnitřního energetického trhu.

Účastníci konference cílili na tři základní pilíře plnění cílů politiky výroby ekologicky šetrných energií v letech 2021-2030. Těmi jsou kromě digitalizace, dekarbonizace a decentralizace také nutnost přijetí nové legislativy a analýza veškerých finančních důsledků přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Zástupci rumunských průmyslových firem tuto vizi uvítali, leč vyjádřili obavy z faktického plnění veškerých cílů a legislativy, které si politika ekologicky šetrné energie žádá.

Generální ředitel Enel Romania Georgios Stassis tvrdí, že je jeho společnost připravená na tento proces, neboť je sama o sobě průkopníkem v oblasti výroby digitálních energetických služeb, jež už v současné době hojně využívá rumunský informační a komunikační sektor, který se podílí 6 % na HDP, a který také zažívá růst.

"Digitalizaci je třeba vnímat jako proces, který umožní energetickému sektoru uskutečnit několik klíčových reforem vedoucích k výrobě ekologicky šetrné elektřiny. Konkrétně mám na mysli lepší využití obnovitelných zdrojů energií, lepší kvalitu, nižší náklady na distribuci, inteligentní měřice apod," řekl Stassis.

"Inteligentní měřiče mohou být velmi efektivní pro spotřebitele, kteří si dle svých potřeb přizpůsobí, kolik chtějí konkrétně spotřebovávat, a kdy chtějí spotřebovávat. Obecně vzato může digitalizace energií učinit z Rumunska velmi rychle rostoucí ekonomiku s novými pracovními místy ve službách, konkrétně v IT. Rumunský výrobní sektor a ekonomika se tak stanou konkurenceschopnými," dodal Stassis.