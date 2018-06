Vrací se Turecko do osmanské éry? Erdogan bude mít velké pravomoci

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Ankara - Poté, co znovu zvolený turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oslovil tisíce svých příznivců v tureckém hlavním městě Ankara, kde označil Turecko jako zemi, která může být, co se týče demokracie, příkladem pro zbytek světa, vyvstalo několik základních otázek. Tou nejzákladnější je, jak bude země, která se ještě nějakou dobu tvářila jako potenciální kandidát na vstup do EU, dále vyvíjet po přechodu z parlamentní demokracie na prezidentský systém. Informoval o tom britský deník The Guardian.