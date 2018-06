Rodina chtěla ušetřit a na dovolenou vyrazit před prázdninami. Teď tvrdí, že si prošla peklem

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Londýn - Matka pěti dětí Michelle Peelová chtěla dopřát své těžce postižené dceři krásnou dovolenou. Vzhledem k tomu, že se osmiletá dívka chystala na revoluční zákrok s nejistým výsledkem, mohlo to být také naposledy, co by si spolu na nějaký výlet zajely. Peelová proto zaplatila 4000 liber (přes 115 tisíc korun) za čtyřhvězdičkový hotel v Turecku. Po návratu uvedla, že to byl výlet peklem.