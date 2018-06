EU se sype pod náporem uprchlíků. Merkelová trvá na evropském řešení, Söder je skeptik. A do toho Itálie...

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

"Kancléřka spolupracuje s evropskými partnery na debatě o evropských řešeních," řekl dnes mluvčí Merkelové Steffen Seibert.

Rozdílné postoje k migrační a azylové politice uvnitř německé koalice přímo ohrožují německou vládu. Šéf bavorské CSU a spolkový ministr vnitra Horst Seehofer už dříve pohrozil, že pokud summit prezidentů a premiérů EU ve čtvrtek a v pátek nepřinese účinné řešení, začne migranty, kteří se registrovali v jiné členské zemi, odmítat na německé hranici, a to navzdory vůli kancléřky.

Söder v evropské řešení po nedělním minisummitu více než poloviny zemí EU příliš nevěří. "Vždyť to nepřineslo žádný výsledek, bylo to přece předjednání," podotkl dnes Söder. "Je ale vidět, že postoje v některých otázkách jsou od sebe velmi, velmi vzdálené, protože tu jsou částečně i rozdílné zásadní názory, když se člověk podívá například na postoj Itálie," dodal Söder bez dalších podrobností.

Nová italská vláda složená z protiimigračních či protestních stran zaujala tvrdý postoj vůči migraci a odmítá do italských přístavů vpouštět lodě zahraničních nevládních organizací s uprchlíky. Podle dostupných informací prosazuje, aby si každá země EU stanovila kvóty na počet migrantů bez práva na azyl, jinak by jí hrozil finanční postih. Dále chce Řím mimo jiné docílit změny takzvaného dublinského systému, podle kterého je za zpracování žádosti o azyl zodpovědná ta země, do které imigrant vstoupí nejdříve.

Generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová dnes ujistila, že Merkelová získala ve straně pro pokračování jednání s dalšími státy EU silnou podporu. Předsednictvo CDU se podle ní shodlo na tom, že je nezbytné kontrolovat a omezit migraci, pokud se nemá opakovat situace z roku 2015, kdy do Německa přišly stovky tisíc migrantů.

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen (CDU) dnes před schůzkou ministrů zahraničí a obrany EU v Lucemburku vyjádřila přesvědčení, že Merkelová rozpad svazku CDU-CSU dokáže odvrátit a že na evropské úrovni něco vyjedná. Německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD) v Lucemburku řekl, že národní řešení nebudou fungovat a jen přispějí k chaosu.