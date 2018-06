Migrační krize graduje: Itálie omítá přijímat uprchlíky, Německo se setkalo s vládními potížemi

Hlavním problémem Itálie je její neschopnost přijímat další uprchlíky dostávající se do Itálie především pomocí neziskových organizací. Itálie dlouhou dobu byla největším a nejbližším úkrytem pro lodě imigrantů. Teď je ale nucena hledat úkryt před uprchlíky. Ministr vnitra Salvini prohlásil, že italské přístavy odmítají přijímat nové lodě s uprchlíky. Lodě plující do Evropy jsou teď směrované ke španělskému pobřeží.

Migrační krize se dotkla i Německa, kde Spor o migranty mezi kancléřkou Merkelovou a ministrem vnitra Seehoferem trvá už tři roky. Nyní se zdá, že se vztahy mezi oběma německými politiky kvůli této problematice ocitly na bod mrazu. Seehofer trvá na tom, že je třeba zastavovat žadatele o azyl, kteří už se zaregistrovali v jiném státě EU nebo v minulosti byli v Německu odmítnuti, hned na německé hranici. Merkelová tento návrh odmítla a namísto toho trvá na celoevropském řešení migrace.



Itálie na nedělním summitu navrhla, že si každý evropský stát své kvóty musí určit sám. Chce tím samým provést změny dublinského systému, podle kterého o azyl rozhoduje ta země, do které migrant vstoupí nejdříve. Italský úřad tak chce, aby o budoucnu uprchlických lodí rozhodovala celá Evropa a nejen státy, které se setkávají s migranty jako první (Itálie, Balkány, Španělsko, Portugalsko a další).

Díky domluvě s Tureckem a balkánskými státy číslo uprchlíků přicházejících do Evropy je podstatně menší než v roce 2015. Celkové číslo ve srovnání s předchozími roky je o 40 % menší.

Co se děje s lidmi, které dorazili do Evropy?

Budoucnost uprchlíků záleží na tom, odkud tito lidé pocházejí. Uprchlíci z totalitních států mají právo na azyl. Podle EASO (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu) v roce 2107 zhruba 50 % žadatelů o azyl byli úspěšní. V první půlce letošního roku zhruba 26 % celkových žadatelů o azyl směrovalo své žádosti do Německa, dalších 19 % do Francie. V roce 2015 EU slíbilo, že 160 000 lidí umístěných do Itálie a Řecka v průběhu dalších dvou let poputují do jiných evropských států. Přemístit se podařilo pouze 35 000 imigrantů. Lidé, kteří mezi totalitní státy nepatří se vracejí zpátky.

Jak na to reagují jiné evropské země?

Maďarský premiér Viktor Orbán má kritický názor na migraci a odmítá přijímat uprchlíky. Rakouský premiér Sebastian Kurz spolu s německým ministrem vnitra Seehoferem navrhují nový systém, jak se vyhnat migrační horečce na území Evropy. Česká republika, Polsko a Slovensko také odmítají přijímat migranty.