Vyloďovací centra pro uprchlíky? Česko je chce mimo Evropu, efekt by byl i psychologický

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lucemburk/Praha - Evropská unice zatím marně hledá řešení migrační krize, který propukla v roce 2015 a která se v uplynulých týdnech opět zhoršila. Český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař dnes řekl, že by se střediska, kde by měli být v budoucnu vyloďováni na moři zachránění migranti mířící do EU, měla nacházet mimo Evropu.