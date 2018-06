Katalánsko dál bojuje za nezávislost, premiér Torra přijel lobbovat do USA

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Torra přiletěl do americké metropole na pozvání ředitele kulturního festivalu Smithsonian Folklife, který začíná dnes. Jeho letošní ročník je věnován Katalánsku a Arménii.

"V hlavním městě Spojených států, kde se ctí svoboda a důstojnost lidu, chci prohlásit, že věřím, že Katalánsko se brzy připojí k ostatním nezávislým států světa. Nepochybně toho dosáhneme," řekl Torra ve Washingtonu.

Dodal, že bude nadále prosazovat nezávislost, pro niž se podle něj vyslovili Katalánci loni v říjnu v referendu. To ale vyhlásila předchozí regionální vláda v rozporu s ústavou a Madrid ho neuznává.

Za dva týdny by se měl Torra v Madridu setkat s novým španělským premiérem Pedrem Sánchezem, který po nástupu do úřadu tento měsíc zahájil schůzky se všemi premiéry španělských autonomních regionů. Jedním z důvodů těchto jednání byla katalánská krize, která se vyhrotila loni v říjnu. Sánchez v úterý Torrovi ovšem vzkázal, že referendum by měla být uzavřená kapitola.