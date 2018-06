Němcům silnice nestačí. Do vzduchu vyletí létající taxíky

Jak řekl manažer obchodu a marketingu ve firmě Audi, Brom Schot, když v Ženevě prezentoval svůj výnalez: ,,Létající taxíky již nejsou pouhou vizí budoucnosti, můžou nás přenést do úplně jiné dimenze mobility. Tohle je obrovská šance pro firmy a start - upy, které již pracují na vývoji této technologie a daří se jim to.”Během letošního Autosalonu v Ženevě Audi, Airbus a Italdesign ukázaly Pop.Up. Jedná se o lehkou, dvoumístnou kabinu, fungující na elektrickém principu, která může být připojená k autu ale i k dronu.

Německý start - up Volocopter zas stvořil lehký vrtulník, který by mohl zajistit převoz lidí ve městě. Tento projekt, který je podporován Daimlerem a Intelem, je už ve fázi testování. Tvůrci vrtulníka tvrdí, že do tří nebo pěti let bude jejich dílo součástí každodenního života.

V listopadu 2017 majitel Volvo, čínský koncern Geely, už spolupracuje s projektantem létajících taxíků, firma Terrafugia. Možná za pár let sci-fi se stane realitou a dopravní zácpy budou jen špatnou vzpomínkou na začátek 21. století.