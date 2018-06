Tajný plán na řešení migrační krize? Soros chce prosadil něco, co se Čechům líbit nebude

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Nedělní minisummit o migraci svolaný Jeanem-Claudem Junckerem na popud Angely Merkelové jasný závěr nepřinesl. Účastníci jednání se ale shodli na tom, že žádný stát Evropské unie by neměl být v migrační krizi odkázán sám na sebe, a to ani při řešení příchodů migrantů přes vnější hranici EU, ani při jejich druhotného pohybu po unii.

Itálie navíc chce, aby si každá členská země Evropské unie stanovila kvóty na počet migrantů bez práva na azyl, jinak by jí hrozil finanční postih. V dokumentu s názvem Evropská víceúrovňová strategie pro migraci se například uvádí, že „každý stát si stanoví vstupní kvóty pro ekonomické migranty.“

Merkelová také po setkání uvedla, že země EU se musejí snažit najít evropské řešení migrační problematiky, a kde takové řešení nebude možné, je na místě spolupráce skupin konkrétních zainteresovaných států.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se před několika dny vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl. „Jsem pro sankce pro případ nesolidárnosti... pro to, aby financování strukturálních fondů bylo podmíněno i tímto ohledem," řekl Macron podle AFP. „Jsem rozhodně pro mechanismus, který by toto vše bral v úvahu. Na tuto debatu dojde ve vhodnou dobu," dodal.

Se svým návrhem přišel i Soros

Se svým řešením problémů přispěchal miliardář a filantrop maďarského původu George Soros. Prozradil, že připravuje jakousi obdobu „Marshallova plánu“ pro Afriku, která by měla přijít země EU na miliardy eur. „Pokud by měl být tento plán úspěšný, bude vyžadovat nejméně 30 miliard eur ročně po dobu několika let.“ V přepočtu by se jednalo zhruba o 770 miliard korun.

On sám uznává, že se jde o částku, která přesahuje možnosti členských států. Proto navrhuje jiné řešení – EU by se podle něj měla zadlužit. „Financování by mohlo být dosaženo využitím z velké části nevyužité úvěrové kapacity Unie,“ doporučuje miliardář.

Zároveň bodle Sorose Merkelová a Macron měli pokračovat ve vstřícné prouprchlické politice a „převzít vedení a přesvědčit protichůdné síly v EU“, že Itálie musí být odškodněná za nápor uprchlíků. Jinak by totiž Italové, kteří jsou jinak spíše přesvědčení Evropané, mohli ztratit důvěru v Brusel a podporovat kroky protiuprchlické vlády Ligy a Hnutí pěti hvězd.

Soros varuje, že pokud se něco brzy nastane, bude to hodně špatné. „Kolaps Evropy už není jen řečnickým obratem, ale drsnou realitou,“ varoval pro web německého magazínu Focus. „Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo.“