Jak změnit přístup k migrantům na moři? Odpověď by měl přinést summit EU

Sousloví „regionální vyloďovací platformy" se v souvislosti se snahou EU omezit příjezdy migrantů přes Středozemní moře objevilo minulý týden, když do médií unikla jedna z prvních verzí návrhu závěrů chystaného summitu EU. Z rozhovorů s diplomaty a lidmi, kteří jednání připravují, je zřejmý obecný záměr konceptu, až na summitu se budou řešit konkrétní podrobnosti.

Představa je zhruba taková, že na moři zachránění migranti by byli převáženi na pobřeží některé „bezpečné třetí země" v severní Africe. Tam by bylo rychle rozhodnuto o tom, zda mají potenciálně nárok na azyl v EU. Ze statistik plyne, že podobný nárok má z migrantů na středomořské trase mezi libyjskými břehy a Itálií jen málokdo. Ostatní migranti by pak byli rychle vraceni zpět do svých původních zemí.

Podle představ autorů konceptu by podobné řešení mělo migrační tok z Afriky do Evropy výrazně snížit nejen tím, že v italských přístavech či jinde v Evropě přestanou přistávat lodě se stovkami zachráněných migrantů.

Fakt, že nebezpečná cesta přes moře, za kterou mnozí migranti draze platí organizovanému zločinu, velmi pravděpodobně skončí zase zpátky na africkém pobřeží, by měla mít také „psychologický efekt" a dát migrantům jasně najevo, že vůbec nemá smysl tuto anabázi podstupovat.

Čtvrteční diskuse a schválení tohoto nápadu ale neznamená, že se koncept začne okamžitě uplatňovat, důrazně dnes upozorňoval novináře dobře informovaný unijní představitel. „Evropská rada podporuje vytvoření koncepce regionálních vyloďovacích platforem", stojí v návrhu závěrů, který má ČTK k dispozici.

Summit jen tedy dá za úkol Evropské komisi, aby vypracovala konkrétní návrh, jak by celá věc měla fungovat.

Evropská komise počátkem týdne uváděla, že po nedělní neformální diskusi 16 členských zemí o migraci se v tomto ohledu soustředí na dvě varianty - první je už popsaná možnost středisek v severní Africe, kde by byli migranti tříděni s přispěním UNHCR a IOM za podpory evropských peněz a odborníků, druhou je zřízení těchto středisek na území EU, kdy by hlavní práci měly na starosti Frontex a Evropská podpůrná azylová agentura (EASO) s posíleným mandátem. Šéf summitů Donald Tusk ale tuto druhou možnost v zásadě vylučuje ve svém dopise, kterým dnes státníky do Bruselu pozval.

Osoby s nárokem na azyl v EU by unijní státy převzaly na základě dobrovolného rozhodnutí.

Diplomaté před summitem poukazují na to, že věc bude vyžadovat složitá a citlivá jednání se státy, které by připadaly v úvahu, dohody zatím žádné nejsou. Zmiňovány jsou například Tunis či Maroko.

Další komplikace jsou právní a souvisejí třeba s tím, zda byli migranti zachráněni v pobřežních vodách například Libye, v mezinárodních vodách či nedaleko evropských břehů. Otázkou bude také přístup nevládních organizací, které se na záchraně migrantů z vody také podílejí a jejichž lodě nyní například přestala ve svých přístavech přijímat Itálie.