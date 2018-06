Seehofer popřel, že by chtěl svrhnout Merkelovou

V diskuzním pořadu stanice ARD řekl, že chce pouze Němcům dokázat, že vláda už má migraci pod kontrolou.

"Neznám u sebe ve straně nikoho, kdo by chtěl ohrozit vládu v Berlíně, kdo by chtěl zrušit společnou frakci s CDU nebo chtěl dokonce svrhnout kancléřku," řekl Seehofer v pořadu Maischberger. Cílem CSU je podle něj dokázat obyvatelům Německa, že vláda má migrační otázku "nyní pod kontrolou".

Německá vláda se kvůli sporu Merkelové a Seehofera o řešení migrace nachází v nejhlubší krizi od svého vzniku letos v březnu. Zatímco ministr vnitra chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranice, kancléřka to odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a vedla k faktickému zániku schengenského prostoru volného pohybu.

Kritici Seehoferově CSU vyčítají, že uměle eskaluje spor, aby získala hlasy voličů, o které přišla ve prospěch protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). V Bavorsku, kde CSU jako v jediné spolkové zemi kandiduje, se v říjnu uskuteční zemské volby.

Seehofer s odkazem na summit Evropské unie, který se bude ve čtvrtek a v pátek konat v Bruselu, řekl, že Německo a Evropu čekají dva důležité dny. Pokud se na setkání prezidentů a premiérů zemí EU podaří najít společné evropské řešení, což si prý i on sám přeje, zmizí otázka národního řešení migrace ze stolu. Pokud by se řešení na summitu nenašlo, pohrozil ministr vnitra už dříve, že od počátku července začne některé migranty odmítat na hranici navzdory kancléřčině vůli.

Merkelová se dnes snažila mírnit očekávání, která mnozí upírají k nadcházejícímu summitu EU. Podle zdroje agentury DPA hodlá vést na okraj vrcholné schůzky po oba dny jednání s představiteli některých zemí EU o dvoustranných dohodách.

O dalším postupu hodlá podle DPA Seehofer rozhodnout v neděli. Po čtvrtečním a pátečním summitu plánuje nejprve probrat výsledky vrcholné schůzky s kancléřkou Merkelovou. "V neděli ale chceme mít jasno," řekl dnes na uzavřeném zasedání parlamentního výboru pro otázky vnitra.

Z kancléřčiny CDU v minulých dnech několikrát zaznělo varování, že by v případě, že by Seehofer skutečně nařídil odmítat některé migranty již na hranici, musela Merkelová ministra vnitra z funkce odvolat. To by mělo pravděpodobně za následek pád vlády a vypsání předčasných voleb.

V politice jsou situace, kdy je člověk o něčem přesvědčen a "pak je to přesvědčení důležitější než funkce", komentoval dnes Seehofer možnost, že by mohl přijít o ministerský post.