Řecko-německá dohoda o uprchlících? Tsipras se postavil za Merkelovou

Tsipras v interview pro list The Financial Times (FT) uvedl, že je otevřený možnosti uzavřít s Berlínem speciální dohodu týkající se zamezení "druhotných pohybů" uprchlíků, kteří přijíždějí na jižní hranice unie a pak se pohybují dál po území evropského bloku.

Merkelová (CDU) je na domácí politické scéně pod tlakem koaličního partnera CSU a jejího lídra Horsta Seehofera, který ve spolkové vládě zastává post ministra vnitra.

Zatímco Seehofer chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranice, kancléřka to odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž dominového efektu a zániku Schengenu.

Tsipras pro FT řekl, že by mu návraty migrantů z německých hranic nevadily, pokud by věc vyslala zároveň signál převáděčům, že se Evropa migračními toky zabývá. Dle řeckého premiéra už není funkční dublinský systém, podle kterého unie určuje, kdo má odpovědnost za uprchlíka a za vyřizování jeho žádosti o azyl.

Dnes začne v Bruselu oficiální summit EU, je už druhým jednáním významných unijních činitelů o migraci za posledních pět dní. Nedělní "minisummit" lídrů 16 unijních zemí Merkelové pomoc ze strany jejích partnerů nepřinesla. Kancléřka po jednání pouze uvedla, že si uprchlíci nebudou vybírat, v které zemi EU požádají o azyl. Itálie předložila návrh, podle kterého by si každý stát unie sám nastavil kvóty na přijímání uprchlíků. Pokud by to neučinil, hrozil by mu finanční postih. Proti tomuto, ale i jiným podobným návrhům jsou země V4, mezi které patří i Česko.