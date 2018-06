Migrace může být pro EU fatální, připustila Merkelová. Přesto hájí otevření brány uprchlíkům

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

"Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro Evropskou unii mohla stát osudovou," řekla dnes Merkelová před poslanci Spolkového sněmu. Dále uvedla, že EU nebude na summitu schopna dosáhnout dohody o společné azylové politice. O její reformu se unie snaží neúspěšně už několik let.

Pokud se země EU na společné azylové politice nedohodnou, měla by podle Merkelové v krátkodobém horizontu vzniknout "koalice ochotných", tedy že by v této otázce měly některé země EU navázat užší spolupráci.

"EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem," míní kancléřka. Za pomoc se snížením přílivu migrantů EU Ankaře tehdy mimo jiné slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky. Díky dohodě s Tureckem se masový příliv migrantů do Evropy přes Turecko a Řecko téměř zastavil, pokračuje ale nadále příliv migrantů přes Středozemní moře z Afriky do Itálie.

Kancléřka dnes hájila svá prohlášení z roku 2015, jimiž otevřela bránu migrantům do Evropy. Za tento svůj postoj sklízí dodnes od některých kritiku. "Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," řekla Merkelová.