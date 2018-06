Merkelová prohrává svůj boj o Evropu

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Německo se zbavuje uprchlíků. Do jiné země EU poslalo jen letos 4100 osob

„Evropa se musí držet pohromadě,“ řekla Merklová v jedné ze svých promluv. „A to zvlášť v této situaci, kdy EU má velmi křehké postavení,“ doplnila. Migrační krize se dotkla Německa, kde Spor o migranty mezi kancléřkou Merkelovou a ministrem vnitra Seehoferem trvá už tři roky. Seehofer trvá na tom, že je třeba zastavovat žadatele o azyl, kteří už se zaregistrovali v jiném státě EU nebo v minulosti byli v Německu odmítnuti, hned na německé hranici. Merkelová tento návrh odmítla a namísto toho trvá na celoevropském řešení migrace.

Kvůli velkým sporům uvnitř Německa, politika EU nemá jasnou agendu pro uprchlickou krizi. Státy mající největší problém s imigranty se vybouřili proti pasivitě klíčových států EU. Jedná se o to, jestli Evropa dokáže najít společné řešení problému. Zatímco Merklová a Seehofer se sešli v boji o tom, kam bude směrovat politika samotného Německa, Itálie odmítá přijímat uprchlické lodě. Rozhodnutí Itálie nepřijímat nové lodě je jasným signálem proti Německu.

Mezi státy, které s politikou Bruselu nesouhlasí patří i Maďarsko, kde se nachází velký počet uprchlických center mezi srbskými a maďarskými hranicemi. Mezitím Merklová v Bruselu řekla, že se jedná o budoucnost celé Evropy. Uprchlická krize totiž přerostla do politické krize celé unie. Negativní názory na politiku německé kancléřky panují i v Řecku. Ani východní Evropa se do politiky otevřených dveří nezapojila.

Itálie na nedělním summitu navrhla, že si každý evropský stát své kvóty musí určit sám. Chce tím samým provést změny dublinského systému, podle kterého o azyl rozhoduje ta země, do které migrant vstoupí nejdříve. Jelikož každý evropský stát zastává opačný názor, návrh Merklové na společné řešení problému je velmi problematický. Není jasné, jestli se Evropa na tomto řešení zvládne domluvit sama. Problém komplikuje i to, že kancléřka už přišla o podporu ostatních států EU, a to stejně jako o své voliče.