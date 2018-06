Babiš poslal Merkelovou k šípku: Česko by dohodu o vracení migrantů nepodepsalo

Dohoda o tom, jak řešit pohyb migrantů po Evropě, je pro Merkelovou jedním z cílů dnešního summitu.

"Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít," odpověděl Babiš na dotaz, zda Merkelová Česko oslovila s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

"Ona vlastně říká, chci se domluvit s Itálií, aby zadržovala migranty, aby nechodili do Rakouska, do Německa přes hranice, ale co ta Itálie s nimi bude dělat," podotkl Babiš. Podle českého premiéra by cílem EU mělo být zastavit migraci nelegálním způsobem v zemích jejího původu.

Podobně se vyjádřil předseda polské vlády Mateusz Morawiecki, podle kterého EU musí chránit své vnější hranice a pomáhat v zemích, z nichž ekonomická migrace přichází. "Chceme dát lidem rybářský prut ne rybu a motivovat je, aby zůstali v místech, odkud odcházejí do EU," řekl Morawiecki.

Maďarský premiér Viktor Orbán při příchodu prohlásil, že hlavním otázkou summitu není řešení migrace. "Jde tu o demokracii v Evropě...o to, čemu lidé věří, co by se mělo udělat," prohlásil. Poslední ze čtveřice předsedů vlád visegrádské skupiny (V4) Slovák Peter Pellegrini se rovněž vyslovil pro ochranu vnějších hranic EU.