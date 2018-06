Lze zadržet nezletilé migranty? Právnička má překvapivou odpověď

Děti v detenci

Také ve Velké Británii, ačkoliv zde děti imigrantů nejsou běžně oddělovány od rodičů ani drženy v klecích, mnoho aspektů zacházení s nimi porušuje mezinárodní práva dítěte a je nelidských, tvrdí expertka. Poukazuje, že Spojené království ukončilo časově neomezenou detenci migrantů s dětmi v roce 2010, ale nadále platí tzv. mimořádné případy, kdy je možné rodiny zadržet, například pokud jim je nařízeno opustit zemi a nechtějí tak učinit dobrovolně.

Detence dětí se v Británii výrazně snížila a je považována za krátkodobé, nejzazší opatření, pokud rodiče dobrovolně neodejdou, připouští odbornice. Dodává, že přesto k takovým případům dochází a od změny v roce 2010 bylo spolu se svými rodinami zadrženo 1.649 dětí, z nichž 600 bylo mladších jedenácti let, přičemž jen v roce 2016 takové opatření postihlo 71 dětí.

"Podmínky dětské detence se nedávno výrazně přiblížily vězení," pokračuje Dalyová. Připomíná, že dříve měla přístup do detenčního centra Cedars provozovaného soukromou společností G4S, kde byly zadržovány rodiny před deportací, dětská charitativní organizace Barnardos, avšak britské ministerstvo vnitra v roce 2016 oznámilo, že Cedars bude uzavřeno a rodiny napříště zadržovány v hlavním deportačním středisku Tinsley House nedaleko letiště Gatwick, kam již Barnardos mít přístup nebude.

Objekt přitom opět provozuje společnost G4S, která se zadržovanými, včetně dětí, údajně špatně zachází a zanedbává je, podotýká právnička. Odkazuje na prohlášení bývalého britského vicepremiéra Nicka Clegga, který Tinsley House označil za "podobný vězení".

Zákon o imigraci z roku 2014 omezil detenci dětí bez doprovodu zákonného zástupce, které do Británie vstoupily nelegálně, na 24 hodin v kuse, ale stále existují případy, kdy jsou tyto děti zadržovány, konstatuje akademička. Vysvětluje, že se tak děje například, pokud ministerstvo vnitra nařídí ověřit jejich věk, existuje-li podezření, že jsou starší, než tvrdí, přičemž v roce 2016 bylo provedeno přes 900 takových prohlídek, navzdory jejich notorické nepřesnosti.

Existují také extrémní případy, kdy děti končí ve státní péči kvůli zadržení jejich rodičů z imigračních důvodů a jen letos v březnu byly do takové péče odebrány tři děti ve věku osm a méně let, jelikož jejich otec byl vzat do detence, uvádí Dalyová. Deklaruje, že to jde proti směrnici ministerstva vnitra, podle které nesmí být děti odděleny od dospělých kvůli imigračním důvodům, pokud by takový krok vedl k jejich umístění do státní péče.

Psychické újmy

Pobouření vůči Trumpově politice rozdělování rodin podle odbornice správně mířilo na závažné psychické dopady na takto postižené děti. "Pokud je dítě vzato do státní péče kvůli imigrační detenci, narušuje to jeho vztah s pečovatelem s nevyhnutelně nepříznivým efektem na blaho dítěte," pokračuje Dalyová. Zmiňuje výzkum organizace Bail for Immigration Detainees z roku 2013, který zjistil, že děti, které skončily v britské státní péči kvůli zadržení svých rodičů z imigračních důvodů, ztrácely na váze, měly noční můry, trpěly nespavostí, často plakaly a během detence svých rodičů se staly extrémně uzavřenými.

Detence dětí je navíc velmi pravděpodobně psychicky poškozuje, uvádí akademička. Připomíná závěry Coram Children’s Legal Centre, že zbavení jedince svobody může mít vážné a trvalé dopady na jeho duševní zdraví, především pokud jde o děti a mladé lidi, a proto organizace Refugee Council volá po tom, aby osoby, jejichž věk je sporný, požívaly výhody této nejasnosti, dokud se jejich věk nepodaří patřičně ověřit.

USA drží dlouhodobě pověst jediné země, která neratifikovala konvenci OSN o právech dítěte, a proto zřejmě není překvapivé, že politika detence a rozdělování rodin Trumpovy administrativy stojí v ostrém rozporu s ustanoveními tohoto dokumentu, podotýká právnička. Doplňuje, že Británie je naopak jedním z hlavních zastánců konvence od jejího schválení v roce 1991 a také stále více britských zákonů zavazuje úřady v zemi upřednostňovat nejlepší zájmy dítěte, a to ve všech aspektech vyplývajících ze smlouvy.

"Nejlepší zájmy dítěte ovšem jasně nejsou vždy adekvátně brány v potaz stávajícím imigračním systémem Spojeného království," píše Dalyová. Soudí, že široká opozice vůči Trumpově detenční politice představuje příležitost poukázat na to, že také v Británii jsou jistá práva dítěte upozaďována, protože děti by správně neměly být nikdy zadržovány ani oddělovány od rodičů z imigračních důvodů, a to ani na krátkou dobu.