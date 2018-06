Zničí Merkelová a migrační krize EU? Konec Evropy, jak ji známe, je reálnější, než se zdá

Například bývalý americký viceprezident Al Gore si myslí, že by kancléřka Merkelová zasloužila namísto všeobecného opovržení, jehož se jí v Evropě poslední dobou dostává, naopak úctu. "Německé kancléřky Angely Merkelové si velmi vážím a myslím si, že dobrou vůdkyní, která čelí velice náročnému problému," řekl Al Gore.

Kromě Al Goreho vidí Merkelovou jako silnou osobnost stojící za svými ideály také i jiní západní politici. Nicméně v Německu se jí už takové podpory nedostává, a to jak ze strany voličů, tak i její vlastní strany. V poslední totiž rostou obavy, zda její politika nebude mít za následek faktické zničení Evropy, jakou se nám s námahou podařilo za poslední roky vybudovat.

I to je jeden z důvodů, proč je probíhající summit Evropské rady pro Merkelovou tak důležitý. Jeho výsledek bude mít totiž vliv na loajalitu jejích stranických kolegů a tím pádem i na její další působení v úřadu spolkové kancléřky. Nejvíc kolísavá je podpora z řad koaliční CSU, jejíž předseda a bavorský premiér Horst Seehofer deklaroval, že by chtěl uprchlíkům, registrovaným v jiných zemích, zamezit vstup do Německa. Neváhal by je dokonce ani těm zemím, v nichž se registrovali, vracet.

Pokud by se tedy Merkelové podařilo sjednat na summitu dohodu, která by takový přístup podporovala, jednalo by se svým způsobem o její prohru, protože by se Seehoferovy výroky zlegitimizovaly. Naopak kdyby se Merkelová s ostatními evropskými lídry shodla na jiném přístupu k migrační politice, který by získal všestrannou podporu, smetla by Seehoferovi takříkajíc vítr z plachet

Migrace nebo záchrana EU?

Problém tkví také v tom, že Merkelová neřeší pouze svojí politickou kariéru a migrační krizi, nýbrž i záchranu samotné EU, kterou by vývoj událostí posledních dní, včetně populistické italské vlády a dalších evropských voleb, v nichž by mohly zvítězit extremistické a populistické strany, ohrozit.

"Evropa musí zůstat sjednocená, zejména v situaci, jíž Evropa čelí. Německo musí jednat," řekla Merkelová během politických útoků na její osobu.

"Vážená Angelo Merkelová, po téměř 13 letech ve funkci kancléřky jste Evropě zanechala jenom jednu věc, a tou je všudypřítomné nepřátelství. Všechno, co se v posledních době, stalo zcela jasně potvrzuje má slova. Jestli chcete zastavit separatistické tendence v Evropě, doporučuji Vám uvolnit svojí funkci někomu jinému," řekl Malte Pieper, dopisovatel německé veřejnoprávní televize ARD v komentářích.