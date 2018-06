Italský premiér Conte kvůli migraci blokuje závěry summitu EU ke všem tématům

Conte předem avizoval, že je k podobnému kroku odhodlán, žádal, aby EU přešla od slov k činům a Itálii se dostalo v migraci konkrétní pomoci. Conteho požadavek na sdílenou odpovědnost za ty, kdo překročí vnější hranici unie, je v rozporu se stávajícími pravidly EU a pro mnoho zemí nejspíš jen těžko přijatelný.

„Protože si jeden členský stát vyhradil svou pozici k celým závěrům, žádné závěry nejsou v této chvíli přijaty," uvedl Preben Aamann, mluvčí šéfa Evropské rady Donalda Tuska, který unijním summitům předsedá. Několik diplomatů ČTK potvrdilo, že onou zemí je právě Itálie.

Bez přijetí tak prozatím zůstaly závěry týkající se evropské obrany a bezpečnosti, podpory postupu Evropské komise v gradujícím obchodním sporu s USA, budoucího dlouhodobého rozpočtu unie, či přístupových rozhovorů s Albánií a Makedonií.

Český premiér Andrej Babiš před začátkem večeře, kde se lídři mají právě migrací zabývat, novinářům řekl, že najít shodu bude podle něj velmi obtížné právě kvůli Italům. „Představy Itálie jsou absolutně jiné než naše a myslím, že i jiné než Rakouska," řekl Babiš. Ten už před začátkem summitu vyjádřil pochybnosti, zda se EU na řešení migrace shodne.

Itálie, která nyní - přes celkový pokles migrantů mířících do EU ve srovnání s dobou největší migrační krize - nese hlavní zátěž, začala hlasitě žádat, aby se s tisíci příchozích nemusela vypořádávat sama. Podle stávajících pravidel unijního azylového systému je za migranty zodpovědná první země, kde migranti vkročí na půdu EU.

Summit by měl potvrdit plán připravený diplomaty a lidmi kolem předsedy Tuska, který předpokládá začátek prací na "vyloďovacích platformách", tedy střediscích nejspíš v severní Africe, kam by byli z moře zachránění migranti převáženi místo toho, aby mířili do italských přístavů. Před jednáním dávala řada premiérů a prezidentů najevo přesvědčení, že právě takové řešení - předpokládající dohody s africkými státy - by mohlo migrační proud rychle a výrazně omezit.