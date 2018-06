Víza do Velké Británie? Brexit může postavit Brity na úroveň Ugandy nebo Uzbekistánu

Návrh na obnovení vízové povinnosti s Velkou Británií je jenom zlomek všech pozměňovacích návrhů k zákonům a regulacím souvisejících s brexitem, které předložil generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr europoslancům, konkrétně výboru řešícím postavení Velké Británie po opuštění EU.

Zda budou muset britští občané cestující do EU skutečně žádat o vízum, či nikoliv, však nelze v současné době ani potvrdit, ani vyvrátit. Vše závisí na europoslancích a například Selmayr jasně deklaroval, že je třeba především zachovat dobré vztahy mezi Londýnem a zbývajícími 27 členskými zeměmi, zejména pokud jde o obchod a investice.

K výraznému zhoršení britsko-evropských vztahů by mohlo dojít buď v březnu 2019, kdy bude uskutečněn brexit, nebo v lednu 2021, kdy vyprší přechodná lhůta spočívající ve faktické existenci Velké Británie mimo unii se zachovaným přístupem k volnému trhu, celní unii a dalším výdobytkům členství v EU.

Pokud jde o vízovou politiku, tak vztahy mezi EU a třetími zeměmi lze upravit dvěma způsoby, a to buď vízovým, nebo bezvízovým stykem. Bezvízový styk má EU například s Ukrajinou, Švýcarskem a zeměmi EHS (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a dalšími. I z tohoto důvodu by se dalo očekávat, že si EU s Velkou Británií upraví své vztahy podobným způsobem. Pro obě strany by vízová povinnost pravděpodobně nebyla nijak výhodná, protože by spíš vedla k izolaci

Zastánci brexitu: Víza nehrozí

Možnost zavedení víz téměř zcela vyloučil například britský konzervativní poslanec David Jones, podporující brexit, podle něhož by uvalení víz bylo nejradikálnějším, téměř nerealistickým, opatřením. Podle Jonese většina třetích zemí s EU vízovou povinnost nemá a vzhledem k historickým vazbám, jež si s Velkou Británií utvořila, by takový krok nikomu neprospíval.

Nicméně, jak už bylo uvedeno, konečně rozhodnutí neleží napouze britských poslancích, nýbrž na orgánech EU, které stále vyjednávání s Londýnem ohledně budoucího postavení Velké Británie. Podle Selmayrova není cílem dokumentu faktické uvalení víz, nýbrž politická diskuze na toto téma.

V případě, že by po brexitu, respektive po skončení přechodného období, kdy bude mít Velká Británie faktické postavení členské země, ačkoliv bude de jure už třetí zemí, došlo k zavedení vízové povinnosti, zařadila by se Velká Británie mezi země, jako jsou například Uganda, nebo Uzbekistán. I z tohoto důvodu se zřejmě Jones i jiní politici domnívají, že by takový přístup nebyl dobrý.