Poučí se západ ze svých chyb, anebo opět nakráčí do jámy lvové? Vrací se Evropa do třicátých let?

— Autor: -jaf / EuroZprávy.cz

Brusel - Kdo nezná historii, je odsouzen si jí znovu opakovat. Toť známé přísloví, jehož význam je v poslední době natolik pravdivý, že z toho až mrazí. V Evropě se dostávají k moci extremisté a populisté a jediná kolébka demokracie Velká Británie před tím strká hlavu do písku, podobně jako tomu bylo ve třicátých letech. Navíc to byla svým způsobem ona, kdo tento dominový efekt odstartoval, a to referendem o brexitu, v němž hrála velkou roli euroskeptická britská strana UKIP. Informoval o tom britský deník The Guardian