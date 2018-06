Jak zatočit s migrací? Merkelová přišla s dalším nápadem

Brusel - Téma migrační krize a přistěhovalectví rezonuje probíhajícím summitem Evropské komise, jehož vyvrcholením by mělo být přijetí konceptu jednotné azylové politiky, která by měla měla být přijatelná pro všechny strany. Německá kancléřka Angela Merkelová při této příležitosti varovala, že budoucnost EU závisí na tom, jak se k této otázce postaví. Informoval o tom britský deník The Guardian.