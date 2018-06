EU na zcestí? Summit stále nenašel cestu k řešení migrace

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Zeman popřel, že by si u soudu objednal Rathovo odsouzení

Podle informací médií se rýsuje možná dohoda, která předpokládá, že by v dalších zemích unie vznikla střediska, do nichž by tyto státy dobrovolně přebíraly migranty z Itálie. Diplomaté ale upozorňují, že finalizováno těsně před půlnocí není nic.

Italský premiér Giuseppe Conte už v podvečer oznámil, že nebude moci souhlasit se závěry vrcholné unijní schůzky jako celkem, pokud v jejich části o migraci nebudou zohledněny požadavky jeho země. Nakonec hrozbu splnil ještě před tím, než se u pracovní večeře šéfové států a vlád vůbec o migraci začali bavit.

Odsouhlaseny tak zatím nejsou ani body týkající se například evropské obrany a bezpečnosti, podpory postupu Evropské komise v gradujícím obchodním sporu s USA, budoucího dlouhodobého rozpočtu unie, či přístupových rozhovorů s Albánií a Makedonií.